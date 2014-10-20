Scontro tra moto e auto a Civitanova Marche, grave un centauro di 51 anni Scattato per lui il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Incidente stradale a Civitanova Marche nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 14 agosto: ferito gravemente un motociclista di 51 anni.

Intorno alle ore 14.30, il centauro stava procedendo lungo la Statale Adriatica quando si è scontrato con un’automobile appena uscita dal parcheggio di un supermercato. Il tremendo impatto ha scaraventato l’uomo a diverse decine di metri, provocandogli gravi trami.

Sul posto sono dunque intervenuti i sanitari del 118, che hanno disposto per il ferito il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale e della Polizia Stradale.