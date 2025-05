Domenica 18 maggio iniziativa della Croce Rossa Italiana a San Severino Marche A partire dalle ore 16.00 sarà allestito "Il Villaggio di...Stammi Bene Stammi Sicuro"

Il Comitato di San Severino Marche della Croce Rossa Italiana ha organizzato per domenica prossima (18 maggio) l’iniziativa: “Il Villaggio di… Stammi Bene Stammi Sicuro”, un’iniziativa pensata per sensibilizzare e informare bambini e adulti su importanti temi di prevenzione e sicurezza. L’appuntamento è fissato per le ore 16 in piazza del Popolo.

Il pomeriggio sarà ricco di attività interattive ed educative, organizzate dai volontari della Croce Rossa Italiana, per rendere l’apprendimento un’esperienza coinvolgente e divertente per tutti. Tra le principali iniziative proposte un corso di disostruzione pediatrica, che sarà un’opportunità fondamentale per genitori, nonni, educatori e chiunque si prenda cura dei bambini, per imparare le manovre salvavita in caso di ostruzione delle vie aeree in età pediatrica, un momento dedicato alla prevenzione e al controllo dei parametri vitali sotto la supervisione dei volontari della Cri, un percorso di guida sicura con un’attività ludica e formativa per i più piccoli, e non solo, dove si potranno sperimentare gli effetti dello stato di ebbrezza attraverso appositi strumenti, sensibilizzando sull’importanza della guida responsabile in modo interattivo e sicuro e un’iniziativa pensata per avvicinare i bambini al mondo della sanità in modo giocoso e rassicurante. I più piccoli potranno portare i loro peluche preferiti e farli “visitare” dai volontari Cri, che simuleranno piccole cure e spiegazioni mediche, aiutando a superare eventuali paure legate all’ambiente ospedaliero.

L’evento “Il Villaggio di… Stammi Bene Stammi Sicuro” rappresenta un’importante occasione per la comunità di San Severino Marche di acquisire conoscenze preziose in materia di sicurezza e primo soccorso, promuovendo al contempo i valori di solidarietà e prevenzione che sono al cuore dell’azione della Croce Rossa Italiana.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutta la cittadinanza.