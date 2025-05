Tragedia sfiorata a Civitanova Marche, giovane accoltellato in una rissa in strada Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri

Indagini in corso a Civitanova Marche sull’accoltellamento avvenuto in città nella serata di martedì 13 maggio: in ospedale un 26enne di nazionalità albanese.

L’esatta dinamica dei fatti è tutt’ora al vaglio dei Carabinieri del comando locale. Intorno alle ore 20.30, in un parcheggio situato nei pressi della Statale Adriatica, due gruppi si sarebbero affrontati con armi e corpi contundenti: ad avere la peggio è stato il 26enne, colpito da due fendenti che l’hanno raggiunto a una gamba e a al torace.

Per mettersi in salvo, il giovane si è nascosto temporaneamente nel giardino di un’abitazione vicina, dove ha atteso che il gruppo rivale si allontanasse. A quel punto è stato soccorso da alcuni suoi connazionali, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: per sua fortuna, il ferito se la sarebbe cavata con delle lesioni di poco conto.