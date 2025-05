Civitanova Marche, tenta il furto in un bar dopo aver sfondato una vetrina: arrestato In manette un 29enne residente a Recanati

Un 29enne originario della Somalia è finito in manette a Civitanova Marche nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 maggio: la Polizia di Stato lo ha infatti colto sul fatto dopo che si era introdotto in un bar della città.

I fatti si sono consumati intorno alle ore 3.00 presso il Più Bar, in strada delle Vergini. L’individuo in questione, Y.M.K. le sue iniziali, ha sfondato con un mattone la porta di vetro posta all’ingresso, per poi dirigersi verso la cassa.

Sul posto, tuttavia, sono accorsi prontamente gli agenti di Polizia, che lo hanno sorpreso all’interno del locale. Il 29enne, residente a Recanati, è dunque stato tratto in arresto con l’accusa di tentato furto: processato per direttissima presso il Tribunale di Macerata, ha patteggiato una condanna a un anno e sei mesi di reclusione.