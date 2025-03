“Ouverture des saponettes” nei teatri di Ascoli Piceno e Macerata Lo spettacolo è in programma rispettivamente sabato 29 e domenica 30 marzo

Sabato 29 marzo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e domenica 30 marzo al Lauro Rossi di Macerata appuntamento per tutta la famiglia con Michele Cafaggi in Ouverture des saponettes. Un concerto per bolle di sapone, spettacolo proposto nei cartelloni dedicati ai ragazzi promossi dai rispettivi Comuni e dall’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Un concerto per bolle di sapone, direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza fiato. Un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per pensieri silenziosi, come bolle di sapone.

Un eccentrico direttore d’orchestra conduce il pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca.

Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età.

Lo spettacolo attualmente conta più di 1000 repliche, è stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), ha partecipato alle trasmissioni televisive I soliti ignoti su Rai 1 e Circo Massimo Show su Rai 3, Mattina in famiglia Rai 1, Bontà loro Rai 1, Tg2, GT Ragazzi, Rai International. La regia dello spettacolo è di Davide Fossati.

Informazioni: Ascoli Piceno 0736 298770, Macerata 0733 230735, AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket, vendita on line. Inizio spettacolo: Ascoli Piceno ore 17.30, Macerata ore 17.