Torna l’appuntamento a Recanati con la rassegna “La domenica al Persiani” Domenica 19 gennaio con "Libero zoo" di Gek Tessaro

Il Teatro Persiani di Recanati rinnova l’atteso appuntamento con La domenica al Persiani, stagione dedicata alle famiglie promossa dal Comune con l’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC, il cui primo appuntamento il 19 gennaio è con Libero zoo, uno spettacolo di e con Gek Tessaro.

Lo straordinario Gek Tessaro, con magica maestria, accompagna i bambini, anche i più piccoli, in un mondo selvatico popolato da infinite specie, proiettando su uno schermo e ingigantendole, immagini per lo più realizzate sul momento. Il risultato è quello di un gigantesco libro che si anima, si colora, e si racconta. Libero zoo è un inno alla bellezza della natura. Uno zoo fantastico, dove i leoni, i cavalli, i rinoceronti, gli uccelli celebrano la vita e la meraviglia delle differenze. Gek Tessaro, pluripremiato illustratore per l’infanzia, porta in scena storie poetiche e suggestive con una tecnica di sua invenzione, il teatro disegnato. In pratica dà corpo ad ambienti e personaggi del racconto disegnandoli e animandoli dal vivo, con l’ausilio di inchiostri, acquarelli, sabbia, una lavagna luminosa e un grande schermo. Tanto basta per essere catturati in questo coloratissimo mondo. Intorno a noi il mondo selvatico si muove, canta e incanta. Il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia delle differenze. Quando lo facciamo prigioniero, si trasforma, muta, si zittisce. Nessuno rimane se stesso quando è prigioniero.

Per informazioni biglietteria del Teatro Persiani 339 1046293, biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacolo ore 17.