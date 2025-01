Nuova rassegna cinematografica a San Severino Marche Prenderà il via giovedì 9 e venerdì 10 gennaio con il film "Freud, l'ultima analisi"

77 Letture Cultura e Spettacoli

Una nuova rassegna di film è in arrivo al cinema teatro San Paolo per il nuovo anno. Il cartellone, promosso in collaborazione con i Teatri di Sanseverino, prevede grandi titoli per i mesi di gennaio e febbraio. Otto serate straordinarie con proiezioni che spaziano tra storie intense, emozionanti e ispiratrici. Il programma prevede per domani (giovedì 9) e per dopodomani (venerdì 10 gennaio) il film “Freud, l’ultima analisi” di Matt Brown con Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries, Jodi Balfour e Jeremy Northam.

Freud, famoso psicanalista, discorre di massimi sistemi con C. S. Lewis, futuro autore di “Le cronache di Narnia”. Uno non crede e non ha fede, l’altro sì profondamente, entrambi si sforzano a battere l’altro esponendo e dibattendo ampiamente le proprie tesi. Nel frattempo intorno a loro tutto si disgrega, gli allarmi di bombardamento fanno tremare, a due giorni dell’invasione nazista della Polonia e dall’inizio di una guerra disastrosa si distribuiscono per strada le maschere antigas e si evacuano i bambini. C’è anche Anna Freud, figlia omosessuale di Sigmund Freud, con cui quest’ultimo ha un rapporto morboso e complesso. Sarà la pioniera della psicanalisi infantile.

La rassegna cinematografica prosegue con le seguenti date e i seguenti titoli: il 16 e 17 gennaio “Eterno Visionario”, il 23 e 24 gennaio “Parthenope” e il 30 e 31 gennaio “Una notte a New York”. A febbraio si continua il 6 e 7 con “Non dirmi che hai paura”, il 13 e 14 con “Le occasioni dell’amore”, il 20 e 21 con “Conclave” e il 27 e 28 con “Maria”.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21. Il costo dell’abbonamento per l’intera rassegna è di 25 euro, mentre l’ingresso singolo è disponibile al prezzo di 6 euro. I biglietti sono acquistabili presso la Pro Loco e la libreria Gulliver.