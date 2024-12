Solidarietà dell’Ugl Marche al personale aggredito al pronto soccorso di Macerata Il segretario regionale Rossi: "Nulla può essere lasciato intentato per proteggere i lavoratori"

L’Ugl salute Regionale manifesta vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari e alla guardia giurata aggrediti durante il servizio presso il pronto soccorso di Macerata.

Condanniamo fermamente qualsiasi gesto di violenza verbale e fisica. Gesti vili contro chi giornalmente si prodiga ad assistere pazienti ed utenti che si rivolgono presso le strutture sanitarie meritano di essere sanzionate con fermezza con la rigida applicazione della normativa recentemente approvata dal Governo. Ricordiamo che la UGL Salute da anni è in prima fila nella battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Servono impianti di videosorveglianza, pulsanti antiaggressione e la presenza di presidi fissi delle forze dell’ordine in ogni struttura. E proprio nelle Marche abbiamo richiesto recentemente che si eroghino ai professionisti lezioni di autodifesa personale. Nulla può essere lasciato intentato per proteggere i lavoratori” dichiara in una nota Benito Rossi, segretario della UGL Salute Marche.