Incendio a Corridonia, quattro gli appartamenti avvolti dalle fiamme L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica 8 dicembre

Ben quattro appartamenti sono stati avvolti dalle fiamme a Corridonia nel tardo pomeriggio di domenica 8 dicembre: intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 18.00 in via Trieste. Sul posto sono accorsi i pompieri provenienti dai comandi di Macerata, Tolentino e Civitanova Marche, che con l’impiego di due autobotti e un’autoscala sono riusciti a spegnere l’incendio.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica di quanto accaduto, il rogo si sarebbe originato in un’abitazione situata al piano terra dell’edificio, per poi propagarsi agli appartamenti confinanti. Nessuna persona ha riportato conseguenze, sebbene per un uomo sia stato disposto il trasferimento in ospedale dato il suo forte stato d’agitazione. Dal piano superiore della palazzina è invece stato recuperato un gatto, poi riconsegnato al suo proprietario.