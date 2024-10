In vendita dal 5 ottobre gli abbonamenti per la stagione del teatro Piermarini di Matelica Sei gli spettacoli compresi nel pacchetto

94 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 5 e domenica 6 ottobre sono in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione 2024-25 del Teatro Piermarini di Matelica nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune e l’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

I tagliandi per i sei spettacoli in abbonamento (da 70 a 95 euro) si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Piermarini (0737 85088) dalle ore 17 alle ore 20.

Veronica Cruciani dirige Lodo Guenzi e Sara Putignano l’11 dicembre in Molto rumore per nulla, uno dei testi più conosciuti di William Shakespeare. Le feste di Natale al Piermarini hanno il sapore inconfondibile del Gospel con l’appuntamento del 26 dicembre, in collaborazione con San Severino Blues, che vede protagonista Tony Washington Gospel Singers. Due straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka, in Racconti disumani il 17 gennaio. Dal celebre racconto di William Arthur Rose e ispirato all’omonimo film di Mackendrick, Mario Scaletta ha tratto l’adattamento teatrale di La signora omicidi, commedia ricca di humour e divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti che vede il 22 febbraio nei panni della svampita e arzilla protagonista la bravissima Paola Quattrini, affiancata da Giuseppe Pambieri, regia di Guglielmo Ferro. Marchio d’autore, quello di Vincenzo Salemme, il 13 marzo per Premiata Pasticceria Bellavista, commedia che alterna battute fulminanti a tirate esistenziali mettendo in risalto un mondo ipocrita e vigliacco con l’interpretazione di Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino diretti da Giuseppe Miale di Mauro. Una grande attrice, Nancy Brilli, per la conclusione della stagione il 5 aprile con L’ebreo, uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi ambientato a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano, spettacolo diretto da Pierluigi Iorio.

Informazioni AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 21.15.