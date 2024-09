Civitanova Marche, giovane di 29 anni trovato senza vita in una stanza d’hotel Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso di Francesco Sicolo

Choc a Civitanova Marche per il decesso di Francesco Sicolo, 29enne trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre in una struttura ricettiva della città.

Nelle prime ore della mattinata di martedì 24, il giovane si è recato presso l’hotel Miramare in viale Matteotti, presso cui ha preso una stanza. Il giorno seguente, tuttavia, non si è presentato per completare le procedure del check-out: così, intorno alle ore 16.30, alcuni dipendenti dell’albergo sono entrati nella sua stanza, trovandolo esanime sul letto.

A nulla è valso il rapido intervento sul posto dei sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Sicolo: disposta l’autopsia per cercare di chiarire le effettive cause della morte, che dai primi rilievi non sarebbe riconducibile ad atti violenti. Sul tragico fatto sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri del comando locale.