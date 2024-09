Ragazza aggredita a Civitanova Marche, si cerca il responsabile L'uomo si sarebbe scagliato contro di lei accusandola di avere una scollatura eccessiva

Choc a Civitanova Marche per la brutale aggressione avvenuta nelle primissime ore della mattinata di domenica 1° settembre: a farne le spese una ragazza anconetana di circa 20 anni.

Intorno alle ore 5.00 la giovane si trovava sul lungomare, dov’era in fila insieme ad alcuni conoscenti per prendere un kebab. All’improvviso sarebbe stata avvicinata da un individuo apparentemente di origini nordafricane, che l’avrebbe redarguita per la sua eccessiva scollatura, per poi colpirla con un violento pugno al volto.

Subito dopo l’accaduto i presenti si sono scagliati contro l’aggressore, il quale tuttavia è riuscito a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio sono ora in corso le indagini della Polizia di Stato: le telecamere presenti in zona potrebbero fornire elementi importanti per l’identificazione dell’uomo.