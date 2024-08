Civitanova Marche, latitante rintracciato e arrestato dalla Polizia Per l'uomo, un 36enne tornato in Italia dopo essere stato espulso, si sono aperte le porte del carcere di Fermo

Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato a Civitanova Marche un 36enne di nazionalità tunisina, già espulso dal territorio italiano per via di numerosi precedenti relativi a reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nonostante l’allontanamento disposto a suo carico, l’uomo aveva fatto ritorno in Italia, motivo per cui la Procura della Repubblica di Macerata aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione.

Noto alle forze dell’ordine per essersi servito in passato di un gran numero di identità fasulle, il latitante è stato infine individuato in un’abitazione situata a Civitanova Marche. I poliziotti lo hanno tratto in arresto, trasferendolo poi nel carcere di Fermo: vi dovrà scontare una pena di un anno, undici mesi e tredici giorni.