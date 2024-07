Camporota di Treia in festa con il Maialino alla Brace: 36esima edizione della sagra Dal 18 al 21 luglio 2024, ricco programma di eventi religiosi e civili

A Camporota di Treia si rinnovano le tradizioni della nostra terra, con la 36^ edizione della Sagra del Maialino alla Brace e festa di S. Vincenzo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona cucina e delle belle tradizioni del Maceratese.

Dal 18 al 21 luglio, come consuetudine, i numerosi volontari del Circolo Acli Pro Camporota A.p.s., coadiuvati dagli amici del Comitato parrocchiale di S. Maria in Selva, accoglieranno i graditi ospiti che verranno a Camporota per gustare le varie specialità gastronomiche, ma soprattutto lui, protagonista indiscusso della sagra: il maialino alla brace.

Domenica 21 luglio si festeggerà San Vincenzo, protettore delle campagne, alle ore 11,00 verrà celebrata la Santa Messa e a seguire la benedizione della campagna e dei mezzi agricoli con la statua del santo.

Con il programma civile si inizia: Giovedì 18, alle ore 21,00 con il torneo di briscola, sempre con lo stesso orario, la “Nuova Compagnia teatrale di Vissani”, presenta la divertente commedia “Non te pago”.

Venerdì 19, Alle ore 21,00 altra serata per gli appassionati delle carte con il torneo di Scala 40, alle ore 21,00 si potrà ballare con l’orchestra “Suonami Band”; alle ore 23,00, per i più giovani, DJ Mix con “Alessio Corsetti”.

Sabato 20, nel pomeriggio, alle ore 14,30 gara di bocce a terna, a campo libero; alle ore 21.30 si balla con “l’orchestra Paradise” di Mosetti e Pasquini.

Domenica 21, alle ore 8,00 si radunano i cavalieri che partecipano alla “Cavalcata delle Due Valli”. Alle ore 17,00 ci divertiamo con i simpatici stornellatori del gruppo “La Martinicchia”. Poi alle 21,00 tanta bella musica con la “Stock 84 Band”.

Lo stand gastronomico funzionerà: giovedì, venerdì e sabato, la sera per la cena. Domenica: pranzo e cena. Il Maialino alla brace è però disponibile soltanto la cena del sabato e domenica pranzo e cena.

Il Maialino alla brace d’asporto sarà disponibile il sabato dalle ore 18,00 e la domenica dalle ore 11,00.

Una serie di appuntamenti, dunque, all’insegna della migliore tradizione e gastronomia rurale.