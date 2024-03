San Severino, precisazioni sull’evento in ricordo di Camillo Fulvi e Alberto Sfrappini "La cerimonia vuole semplicemente ricordare la morte di due nostri concittadini"

L’Amministrazione comunale di San Severino Marche, ricordando che nel 2022 la città è stata insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della onorificenza della Medaglia d’oro al merito Civile per la partecipazione alla lotta partigiana, in relazione alle polemiche che hanno fatto seguito all’annunciato ricordo di Camillo Fulvi e Alberto Sfrappini a ottant’anni dalla loro scomparsa, intende ribadire che la cerimonia, promossa e organizzata dalla Associazione Combattenti e Reduci della provincia di Macerata, vuole semplicemente ricordare la morte di due nostri concittadini.

La manifestazione, inoltre, cade a ridosso dell’anniversario dell’Unità d’Italia, celebrazione che richiama all’unione e al vero senso della storia della nostra nazione. La cerimonia del 25 marzo, nel rispetto di tutti, non avrà altro significato, fa sapere l’Amministrazione comunale, se non quello per cui è stata patrocinata.