Macerata ospita il corso gratuito “Spid e Cie, le nuove identità digitali” In programma martedì 16 gennaio presso la Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti

Martedì 16 gennaio, dalle 16 alle 18, nella Sala Castiglioni della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, in piazza Vittorio veneto, 2, si terrà il corso di informatica di base “𝐒𝐏𝐈𝐃 𝐞 𝐂𝐈𝐄, 𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢” finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie nell’uso delle identità digitali 𝐒𝐏𝐈𝐃 e 𝐂𝐈𝐄.

Durante il corso verrà illustrato cos’è una identità digitale, come ottenerla e come usarla per l’accesso ai servizi digitali online e mediante esercitazioni pratiche saranno mostrati i vantaggi legati al suo utilizzo. La partecipazione non comporta alcuna competenza iniziale specifica.

Per partecipare al corso, gratuito, non è necessario prenotarsi. Basterà, infatti, recarsi in biblioteca prima dell’inizio dell’incontro e procedere all’iscrizione.

Chi fosse intenzionato a partecipare dovrà essere munito di un proprio dispositivo, della 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝’𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 (𝐂𝐈𝐄), del 𝐩𝐢𝐧 𝐞 del 𝐩𝐮𝐤 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐈𝐄 (che è possibile richiedere nell’Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza, recandosi in sede o per email).

Il corso è svolto nell’ambito del progetto “Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali” della Regione Marche.

La biblioteca comunale Mozzi Borgetti è sede di un punto di facilitazione dove è possibile ottenere assistenza personalizzata gratuita per tutti i più comuni argomenti riguardanti l’informatica. E’ sufficiente chiamare il numero 0733/256360 e fissare un appuntamento con il facilitatore presente in sede.

Tutte le informazioni relative alle attività di Bussola Digitale sono a disposizione nel portale bussoladigitale.regione.marche.it.

Il progetto è nato con l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso una trasformazione digitale e di diffondere la cultura dell’innovazione mediante la formazione all’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e l’uso dei servizi digitali messi a disposizione dalla PA o altri soggetti.