Servizio civile universale, il Comune di Macerata mette a disposizione 140 posti Le domande possono essere presentate entro il 15 febbraio

Il Comune di Macerata, nell’ambito del bando del 22 dicembre 2023 per operatori volontari di Servizio civile universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili, seleziona 140 giovani, di cui 19 con minori opportunità, da impiegare nei 7 progetti che l’Ente ha inserito nel Programma MARCHE 24: Laboratori di Cittadinanza.

I progetti sono “Cultura Patrimonio per tutti” per 32 posti, “Giovaniattivi” 26 posti totali, di cui 7 presso sedi accreditate dal Comune di Macerata, “Percorsi diversi” 19 posti, “Gesti di cura” 21, “Un amico a colori” 14, “Un nido accogliente” 18 e “Restart” 18.

I progetti hanno una durata di 12 mesi con orario di servizio di 25 ore settimanali e prevedono un periodo di tutoraggio di 3 mesi.

Per partecipare al bando i giovani devono avere la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché soggiorni regolarmente in Italia, aver compiuto 18 anni e non avere superato i 28 e non aver riportato condanne.

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14 del 15 febbraio 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello di sicurezza 2 Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Per quanto riguarda il Comune di Macerata gli operatori dell’Informagiovani, in piazza Vittorio Veneto, 2 sono a disposizione per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 tel. 0733 256438 e mail informagiovani@comune.macerata.it.

Info: www.comune.macerata.it