“La bella addormentata” del Balletto di Mosca sbarca a Civitanova Marche In programma domenica 7 gennaio al teatro Rossini

Domenica 7 gennaio al Teatro Rossini di Civitanova Marche appuntamento di inizio anno con la grande danza del Balletto di Mosca Russian Classical Ballet in La bella addormentata, capolavoro del balletto classico.

Lo spettacolo, su coreografie di Marius Petipa e musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, è proposto su iniziativa del Comune di Civitanova Marche, dell’Azienda Teatri di Civitanova e dell’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del MiC.

La dimensione del sogno risveglia la magia delle fiabe, un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi. L’opera, consacrazione del Romanticismo, basata sul racconto di Charles Perrault La belle au bois dormant, integrato nello stile francese del XVIII secolo, è una delle pièce che crea più interesse nel pubblico e una grande sfida per i ballerini ai quali è richiesto uno stile cristallino ed elegante. Eseguito dalle principali compagnie mondiali, questo capolavoro di Čajkovskij è senza dubbio una delle pagine più belle del compositore russo. Melodie eterne come Rosa adagio e Grande Valse Villageoise rivelano il lirismo dell’autore, musica e coreografia in perfetta simbiosi rendono questa opera la più emblematica della danza classica.

Virtuosismi mozzafiato in cui si mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti, star del balletto russo, costumi sontuosi e il lirismo della danza incanteranno il pubblico del Teatro Rossini.

La direzione artistica del Balletto di Mosca e i costumi sono di Evgeniya Bespalova.

Informazioni: Teatri di Civitanova 0733 812936, biglietteria circuito AMAT / vivaticket. Inizio spettacolo ore 17.