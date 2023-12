Tolentino, al via da gennaio i corsi di formazione del progetto “Bussola Digitale” Completamente gratuiti, sono rivolti ai cittadini che hanno a che fare con problemi di natura tecnologica

Nel corso di una conferenza stampa il Sindaco Mauro Sclavi e i referenti per la Regione Marche Gabriele Cardinali e Ilaria Ruggeri per conto di FastWeb hanno illustrato il progetto “Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali” che nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso una trasformazione digitale e di diffondere la cultura dell’innovazione. Questo risultato può essere raggiunto solo mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e l’uso dei servizi digitali messi a disposizione dalla PA o altri soggetti.

Il servizio è gratuito e rivolto a tutti i cittadini che riscontrano problemi tecnologici di ogni genere; consiste in sessioni di formazione individuale ma anche in eventi di formazione collettiva sui temi più interessanti del momento secondo il calendario formativo predisposto per ogni sede.

Presso i Punti di facilitazione digitale i cittadini potranno ricevere supporto per utilizzare i servizi digitali della Pubblica Amministrazione come l’App IO, la piattaforma pagoPA, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Si ricorda che il servizio è disponibile a Tolentino nella sede della Sala di Lettura “Letture in Centrale” (presso l’ex-centrale idroelettrica del Ponte del Diavolo) tutti i LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 18.00. E’ presente il facilitatore Leonardo Battaglioni.

Telefono 370.3733992.

A partire dal prossimo 15 gennaio saranno svolti i corsi di formazione che si terranno dalle ore 10 alle ore 13, presso la sede di Tolentino secondo il seguente programma:

Corsi base

15/01/2024: I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio

22/01/2024: C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica

29/01/2024: SPID e CIE, le nuove identità digitali

05/02/2024: Navigare in rete in totale sicurezza

12/02/2024: Diventare bravi con i social media

19/02/2024: Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini

26/02/2024: Trovare nuove opportunità di lavoro online

Corsi avanzati

04/03/2024: C’è posta per te versione pro: PEC, REM e nuovi domicili digitali

11/03/2024: SPID e CIE Master Edition e il valore legale della firma digitale

18/03/2024: Rinnovo Patenti da casa: il portale dell’automobilista e pagamenti con PagoPA

25/03/2024: Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli

Sulla base delle richieste che perverranno possiamo immaginare di replicare alcuni corsi a stretto giro o svolgere il corso avanzato in parallelo a quello base.

Dalla prossima settimana sarà rilasciato il sito dedicato al progetto www.bussoladigitale.regione.marche.it.

Tramite questo sito l’utente potrà:

Prenotare sessioni di assistenza individuale presso le sedi attive nel territorio marchigiano.

Consultare le informazioni relative ai corsi di formazione e prenotarsi agli stessi (online oppure chiamando il numero di centralino riportato per ogni sede).

Consultare il materiale didattico messo a disposizione (previa registrazione al sito).

Rimanere aggiornati sulle principali novità della Pubblica Amministrazione.