Civitanova Marche, scoperti 49 chili di marijuana nel magazzino di una ditta di spedizioni Denunciato un 28enne di Porto Sant'Elpidio

167 Letture Cronaca

Il fiuto del cane antidroga Enid ha consentito alla Guardia di Finanza di scoprire decine di chilogrammi di stupefacenti, stoccati presso il magazzino di una ditta di corrieri situato a Civitanova Marche.

In occasione dei controlli in questione, il personale delle Fiamme Gialle ha rinvenuto ben 49,5 chilogrammi di marijuana, contenuti all’interno di quattro pacchi. Dopo la scoperta, i militari hanno monitorato attentamente la spedizione, per poi intervenire quando la merce è stata consegnata al destinatario, un giovane di 28 anni residente a Porto Sant’Elpidio: scattata per lui una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.