Va in scena a Treia la tappa urbana della competizione “Enduro Marche Series” Avrà luogo domenica 1° ottobre nelle vie del centro storico

Domenica 1^ ottobre 2023 il centro storico di Treia sarà palcoscenico della tappa urbana della competizione “Enduro Marche Series” nella quale gli atleti concorreranno, con prove a cronometro, su un percorso che si snoderà da Piazza della Repubblica per proseguire in via Lanzi, vicolo delle Grotte, via Vallesacco e parte di via Gioco del Pallone con il Bracciale, tracciato che è disegnato nel rispetto dei parametri di sicurezza.

Treia ospiterà i numerosi teams giunti da tutto il centro Italia, circa 1000 persone, che saranno presenti per una giornata all’insegna dello sport, divertimento e convivialità: «sarà un’occasione indiscussa per far conoscere e apprezzare la bellezza del nostro borgo – ha detto il sindaco Franco Capponi – gli atleti si cimenteranno in prove molto fisiche e selettive, adrenaliniche e spettacolari».

I partecipanti, circa 200, si ritroveranno in Piazza della Repubblica con partenze scaglionate di circa 20 secondi, dalle ore 9 di domenica.

La velocità e la specialità della gara impongono per la sicurezza del tracciato l’adozione di stringenti provvedimenti limitativi del transito veicolare e pedonale.

Saranno adottate i seguenti provvedimenti e limitazioni della circolazione veicolare e pedonale lungo il circuito di gara, dettagliati a seguire:

– istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Lanzi dal civico n.2 al civico n.16, Vicolo delle Grotte, via Vallesacco, via Gioco del Pallone con il Bracciale nel tratto ricompreso dall’intersezione con via Vallesacco fino all’ accesso del sentiero pedonale di congiungimento tra via Gioco del Pallone con il Bracciale e contrada Valchiusa.

«Sono convinto dello spirito di ospitalità e di consenso della nostra Comunità, invito tutta la cittadinanza a organizzare le proprie attività in funzione delle limitazioni alla circolazione stradale, contenendo gli eventuali disagi che l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell’evento agonistico, di indubbio rilievo sportivo, inevitabilmente comportano.

La collaborazione e la solidarietà della comunità treiese rafforzano l’offerta turistica e il sistema dell’accoglienza territoriale.

Esprimo, fin da ora, il mio ringraziamento per la collaborazione alla buona riuscita della manifestazione ai cittadini e alle attività produttive (commercianti ed artigiani) che vorranno, attraverso l’esercizio delle proprie attività, manifestare ancor più lo spirito di ospitalità della nostra Comunità, vivendo l’accoglienza turistica come opportunità di implementazione della propria attività economica.

Sarà nostro impegno limitare i disagi assicurando una informazione capillare; il Comando Polizia Locale avrà cura di attuare un confronto diretto ed immediato con i residenti e/o domiciliati lungo il tracciato di gara utile al superamento di eventuali criticità».

Per informazioni di dettaglio contattare il Comando di Polizia Locale ai numeri 0733218722 o 3357127272.

da: Comune di Treia