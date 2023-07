Stroncata un’organizzazione dedita allo spaccio di droga a Civitanova Marche In carcere un 34enne nordafricano, mentre per la sua compagna e un loro aiutante è scattato l'obbligo di firma

Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Civitanova Marche ha portato all’emissione di tre ordinanze cautelari a carico di altrettanti soggetti residenti in città.

La vicenda ha avuto inizio nello scorso mese di marzo, quando i militari avevano fermato per un controllo un 34enne tunisino, J.K. le sue iniziali, trovandolo in possesso di cocaina. La successiva perquisizione effettuata nella casa condivisa dall’uomo e dalla sua compagna, una 36enne italiana, aveva permesso di scoprire circa 30.000 euro in contanti, nascosti nell’intercapedine di una parete.

Nei mesi seguenti le indagini delle forze dell’ordine hanno consentito di accertare almeno 3.792 cessioni di droga da parte della coppia e dei quattro cittadini di origini nordafricane alle loro dipendenze: il sodalizio criminale si occupava principalmente dello smercio di cocaina ed eroina.

Il 34enne si trova ora in carcere, mentre per la 36enne e per un loro aiutante di nazionalità tunisina è stato disposto l’obbligo di firma.