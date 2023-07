Il Porto Recanati Festival si chiude sabato 29 luglio con Nino Frassica e i Los Plaggers Appuntamento alle 21.30 all'Arena Gigli

Quello con Nino Frassica protagonista con i sei musicisti di Los Plaggers di “Tour 2000/3000” sabato 29 luglio all’Arena Gigli è l’ultimo appuntamento dell’edizione 2023 di Porto Recanati Festival realizzato dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

In questo originale concerto-cabaret con i classici del mattatore siciliano e brani noti tagliati e ricuciti alla sua inconfondibile maniera, Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti: Ivano Girolamo piano e voce, Natale Pagano tastiere, Umberto Bonasera chitarra e voce, Fabrizio Torrisi sax, Eugenio Genovese basso, Paolo Bonasera batteria; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti – da quelli legati alla carriera dell’artista come Cacao Meravigliao e Grazie dei Fiori bis, ma anche canzoni celebri come Viva la pappa col pomodoro o Mamma mia dammi cento lire e sigle d’altri tempi come Portobello – che, pur mantenendo la propria identità musicale, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile verve comica dell’artista siciliano.

Informazioni biglietti e prevendite IAT Porto Recanati, tel. 071/9799084 e AMAT tel. 071/2072439. Inizio ore 21.30.