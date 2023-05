Dal 3 al 28 luglio tornano i centri estivi organizzati a San Severino Marche Per le iscrizioni c'è tempo fino al 10 giugno

93 Letture Cronaca

Sport, giochi, tornei, laboratori didattici di musica, arte e immagini, gite fuori porta, attività culturali, soggiorni al mare. La Città di San Severino Marche torna a proporre i centri estivi anche per il 2023 destinati alle diverse fasce d’età.

La scuola dell’Infanzia di Cesolo ospiterà, dal 3 al 28 luglio ma la scadenza delle iscrizioni è stata fissata al 10 giugno, il centro estivo per bambini dai 3 ai 6 anni promosso dal comitato di Macerata della Uisp Sport per Tutti in collaborazione con l’Amministrazione comunale. I bambini, divisi in gruppi, saranno impegnati in attività ludiche, attività creative e di animazione e saranno seguiti da insegnanti e istruttori e animatori qualificati. Questo il programma della giornata tipo: dalle ore 7,45 alle 8,30 ritrovo in struttura poi attività fino alle 12,30. Stop di un’ora per la pausa pranzo e ripresa delle attività dalle ore 13,30 alle 16. In programma giornate a tema dedicate alle olimpiadi, ai giochi di una volta, caccia al tesoro e feste in maschera. Costi tempo pieno 110 euro per due settimane, 200 euro per quattro settimane. Per metà tempo 90 euro per due settimane o 170 euro per quattro settimane. Info Uisp 3473629148.

E sempre la Uisp Sport per Tutti comitato di Macerata organizza, in collaborazione con il Comune di San Severino Marche, anche il centro estivo al mare per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Un mare di salute e di divertimento dal 3 al 28 luglio, da lunedì al venerdì, con moduli bisettimanali. Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman presso uno stabilimento balneare di Civitanova dove, divisi in gruppi in base all’età, saranno impegnati in attività sportive, ludiche e di animazione. Il giovedì giornata all’acquaparco Verde Azzurro. La scadenza delle iscrizioni è stata fissata al 10 giugno. Quote di partecipazione: 3 – 28 luglio 130 euro, 3 – 14 luglio 70 euro, 17 – 28 luglio 70 euro. Quote per il trasporto 18 euro per due settimane, 36 euro per quattro settimane. Per informazioni Uisp 3473629148.

Le associazioni sportive settempedane tornano a proporre, invece, il summer campus “R…estate insieme” presso gli impianti sportivi cittadini dal 12 giugno al 4 agosto. Tante le attività che verranno proposte: sport, giochi, tornei, laboratori didattici di musica, arte e immagini e gite fuori porta. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Previste gite all’acquaparco Parco Avventura e alla piscina Il Faro. Costo 45 euro a settimana, sconti su pacchetti e sconto fratelli. Per info summercampus2015@gmail.com oppure 3348997686.