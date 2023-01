A Civitanova Marche arriva la commedia teatrale “Coppia aperta…quasi spalancata” Lo spettacolo con Chiara Francini e Alessandro Federico si terrà giovedì 2 febbraio al teatro Rossini

Prima di salire sul palco dell’Ariston per l’atteso festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice, l’attrice toscana Chiara Francini, artista eclettica, vulcano di carisma e vitalità, giunge giovedì 2 febbraio al Teatro Rossini di Civitanova Marche con Alessandro Federico in Coppia aperta… quasi spalancata, una commedia di Dario Fo e Franca Rame con la regia di Alessandro Tedeschi che porta in scena la diffusa insofferenza al concetto di monogamia.

Lo spettacolo – che sarà in scena il 21 marzo anche al Teatro Feronia di San Severino Marche (ore 20,45 – info 0733 638414 e 0733 634369) – è proposto nella stagione teatrale promossa dal Comune di Civitanova Marche e dall’AMAT in collaborazione con l’Azienda Teatri di Civitanova e con il contributo della Regione Marche e del MiC.

La commedia racconta cosa vuol dire stare in coppia grazie al testo di Dario Fo e Franca Rame che descrivono in modo perfetto con toni divertenti ma anche drammatici le differenze tra psicologia maschile e femminile.

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv come Pippo Baudo e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe, si mette qui alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

Pierluigi Pasino e Massimiliano Setti hanno collaborato alla regia. Le luci sono di Alessandro Barbieri, la scenografia di Katia Titolo, i costumi di Francesca Di Giuliano, le musiche di Setti – Pasino. La produzione dello spettacolo è di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni e con il contributo della Regione Toscana.

Informazioni e biglietti: biglietteria Teatro Rossini 0733 812936, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket anche on line. Inizio spettacolo ore 21.15.