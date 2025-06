Matelica ospita il Milan Academy City Camp Dal 22 al 27 giugno presso lo stadio comunale "Giovanni Paolo II"

Il Milan Academy City Camp sbarca nella Città di Matelica presso lo stadio comunale Giovanni Paolo II dal 22 al 27 giugno. Nelle Marche, oltre a Matelica il Camp rossonero sarà dopo a Senigallia (AN).

Questi camp estivi mirano a coltivare la passione per il gioco del calcio e a migliorare le abilità calcistiche e a conoscere nuovi amici, sotto la guida di istruttori qualificati ed ispirati ai valori dell’AC Milan. Saranno infatti presenti gli allenatori ufficiali del settore giovanile dell’AC Milan ed ex giocatori di Serie A. Il Milan Academy City Camp è organizzato da Fast Eventi Sportivi in collaborazione con la S.S. Matelica Calcio e con il patrocinio del Comune di Matelica. Per avere maggiori informazioni sul camp: https://www.fasteventi.it/localita-1/?fbclid=IwQ0xDSwK-ej9leHRuA2FlbQIxMQABHkJ72z0zvO4CBhwCmFBl5nOKhSyIUyZLtLCALeLvLZvcQlKrLPcycIVryI5g_aem_Ed4rM70LbVWfCA7ZOfwQQQ.

Grande attesa e soddisfazione da parte dell’assessore allo Sport Filippo Maria Conti: “Per noi è un onore ospitare la Milan Academy City Camp a Matelica, un bel momento di formazione per i ragazzi che già giocano a calcio ed inoltre per far avvicinare altri giovani a questi disciplina. Ringraziamo la S.S. Matelica, in particolare nella figura della presidentessa Sabrina Orlandi per la disponibilità e cortesia nell’organizzazione di questo importante momento sportivo e formativo che vede la Città di Matelica protagonista insieme ad altre città sul territorio nazionale.

da: Comune di Matelica