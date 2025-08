Civitanova Marche, bambino di dieci anni investito da un’auto È stato trasportato in eliambulanza all'ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona

Momenti di paura a Civitanova Marche nel tardo pomeriggio di lunedì 4 agosto: un bambino di 10 anni è stato infatti investito da un’automobile nei pressi di piazza XX Settembre.

Intorno alle ore 19.00 il ragazzino, in vacanza in città insieme alla propria famiglia, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quand’è stato travolto da una vettura, il cui conducente non si sarebbe accorto della sua presenza.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, per il bambino è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha condotto all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona. L’esatta dinamica dell’investimento è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale.