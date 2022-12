Va in scena a Recanati lo spettacolo di danza “Il barbiere di Siviglia” In programma al teatro Persiani giovedì 15 dicembre

Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana, presenta giovedì 15 dicembre al Teatro Persiani di Recanati con la compagnia Artemis Danza Il barbiere di Siviglia, terzo appuntamento della stagione promossa dal Comune di Recanati con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC.

Coreografia, scene e luci sono di Monica Casadei. Lo spettacolo è una produzione Compagnia Artemis Danza in collaborazione con AMAT e Comune di Pesaro in coproduzione con Italian Festival in Bangkok, Festival Orizzonti, Armonie d’Arte Festival, in collaborazione con Rossini Opera Festival e Teatro Comunale di Bologna e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Emilia Romagna Assessorato alla Cultura.

In occasione dei centocinquant’anni dalla morte di Gioachino Rossini, Monica Casadei con la Compagnia Artemis Danza affronta uno dei titoli più celebri del maestro pesarese, Il Barbiere di Siviglia. Uno spettacolo che Monica Casadei ha immaginato come un avveniristico “balletto d’azione” e che, come di consueto, coinvolge in una contaminazione di linguaggi tutto il corpo creativo di Artemis, che si arricchisce dei costumi realizzati dall’artista visiva Daniela Usai e delle elaborazioni musicali del compositore Luca Vianini, che si confronta con Rossini.

Ma chi è davvero Figaro? Nella lettura di Monica Casadei Figaro è il prototipo dell’uomo di successo nel mondo di oggi. L’eroe rossiniano diventa l’emblema di chi riesce a soddisfare con efficacia, vivacità e savoir faire le aspettative di una società che impone ogni giorno di raggiungere i propri obiettivi ottimizzando tempi ed energie.

Sul piano coreografico, il personaggio di Figaro si moltiplica nei corpi dell’intera compagnia, dove, senza distinzioni di gender, gli interpreti agiscono con la determinazione, l’energia e il rigore di una squadra speciale: tonici, grintosi e iper-concentrati, la loro danza manipola il tempo e lo spazio senza tregua, tesse e scioglie in continuazione una rete infinita di cambi di direzioni, incroci di traiettorie e intarsi di movimenti. Ne risulta una performance d’azione, caratterizzata da un’atmosfera sospesa tra un passato-ombra e un presente lampeggiante e frenetico: l’immagine irraggiungibile di un uomo perfetto appare e scompare sotto gli occhi del pubblico per moltiplicarsi nei danzatori e nei loro virtuosismi tecnici.

Informazioni: biglietteria Teatro Persiani 071 7579445, AMAT 071 2072439. Inizio spettacolo ore 21.30.