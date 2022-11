“Madame Show” dà il via alla stagione del teatro Piermarini di Matelica Lo spettacolo andrà in scena sabato 19 novembre

Sabato 19 novembre si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Piermarini di Matelica, promossa dal Comune di Matelica con l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

L’inaugurazione è con Madame Showdi Compagnia Teatro in Bilico, testo e regia di Giulia Giontella, una spassosissima commedia musicale dal ritmo incalzante, un intreccio di inganni, sotterfugi, passati nascosti che riaffiorano e storie presenti che evolvono in modo inaspettato e a volte rocambolesco.

Madame Show vede la partecipazione corale di diversi personaggi ognuno caratterizzato dalla propria indole e personalità. Ognuno di loro colora lo spettacolo in modo assolutamente originale e comico dando alla trama uno sviluppo dinamico e divertente. Il divertimento è assicurato, ma non solo: lo spettacolo è ricco di momenti musicali in cui i protagonisti danno sfoggio del loro talento. Gli intermezzi musicali e le coreografie mettono in risalto le capacità canore e di danza degli interpreti.

Il Madame Show è un teatro prestigioso che mette in scena spettacoli unici con interpreti femminili belle e di talento. Il teatro è sempre gremito e il pubblico impazzisce all’ingresso delle ballerine, delle cantanti e della show girl Madame Grace. Ma oggi non è più così. Il Madame Show è un teatro dismesso, chiuso, silenzioso. Grace è rimasta a vivere lì, insieme al suo fedelissimo maggiordomo e alle ex ballerine e cantanti dello show. Madame non si dà pace all’idea di non poter più fare quello per cui è nata e al fatto di tenere le luci del palco spente. Un giorno però succede qualcosa di inaspettato: due ladri, alquanto inesperti, si intrufolano nel teatro credendo sia un appartamento da svaligiare e si imbattono nella furia delle girls che, nel cuore della notte, trovano due estranei nel loro teatro. I due malcapitati, in realtà, sono due disperati che tentano di fuggire dalle minacce di un cattivissimo boss di quartiere che ha giurato loro vendetta per un debito di gioco. Le ragazze, impietosite e anche attratte da due uomini, decidono di nascondere i due nel teatro all’insaputa di tutti e soprattutto di Grace. Ma il temutissimo boss scopre la tresca e irrompe nel quieto vivere che fino a poco prima governava il teatro, risvegliando così Madame e le sue girls dal torpore e rimettendo in moto l’attività del Madame Show.

Informazioni e biglietti: biglietteria Teatro Piermarini 0737 85088, AMAT 071 2072439. Vendita on line su www.vivaticket.com. Inizio spettacolo ore 21.15.