Civitanova, 27enne sorpreso al volante di un’automobile rubata: arrestato In manette un giovane residente a Monterubbiano

118 Letture Cronaca

Un giovane di 27 anni è stato tratto in arresto nel pomeriggio di domenica 6 novembre a Civitanova Marche, in quanto trovato al volante di un’automobile rubata.

Le ricerche della Citroen in questione, trafugata poche ore prima in provincia di Fermo, hanno visto coinvolti i Carabinieri, che hanno potuto contare sul segnale Gps del mezzo. La vettura è quindi stata rintracciata nei pressi del cimitero di Civitanova Alta. Al suo interno vi è stato trovato il 27enne, un italiano di origini tunisine residente a Monterubbiano: per lui, finito in manette con l’accusa di furto, sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del suo fermo.