Scontro tra due vetture a San Severino Marche, soccorritori sul posto L'incidente si è verificato sulla Provinciale "Septempedana"

74 Letture Cronaca

Nel corso della mattinata di martedì 27 settembre, due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di San Severino Marche.

L’impatto si è verificato lungo la Strada Provinciale 361 “Septempedana”, all’altezza della frazione di Rocchetta. Le due automobili si sarebbero urtate durante un sorpasso: in seguito allo scontro, una delle due vetture è finita nel fossato situato a lato della carreggiata.

Richiamati dagli automobilisti di passaggio, i Vigili del Fuoco del distaccamento tolentinate sono accorsi sul luogo dell’incidente, dedicandosi alla messa in sicurezza dei due mezzi. Entrambi i conducenti sono poi stati condotti in ospedale dai sanitari del 118: le loro condizioni di salute non sarebbero particolarmente preoccupanti. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri.