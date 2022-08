Il Porto Recanati Festival prosegue nella serata di martedì 9 agosto Marino Bartoletti e Max Paiella portano sul palco "C'era una volta il Mundial. Quella sera c'eravamo tutti"

Marino Bartoletti e Max Paiella in “C’era una volta il Mundial. Quella sera c’eravamo tutti” sono protagonisti, martedì 9 agosto del penultimo appuntamento di Porto Recanati Festival-Estate 2022 realizzato all’Arena Gigli, dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Il celebre giornalista e conduttore sportivo Marino Bartoletti e il cantante e attore Max Paiella ci riportano al 11 luglio 1982, quando l’Italia del calcio, in modo del tutto inaspettato, diventa Campione del mondo. A «quell’estate – scrivono – vissuta insieme a un gruppo di amici il cui tempo era scandito anche dalle partite del Mundial di Spagna». Lo spettacolo è la storia di un gruppo di sette amici che, stipati nel salotto di casa di fronte al nuovo TV a colori acquistato per l’occasione, vive l’impresa epica degli Azzurri tra riti, scaramanzie, esaltazioni, depressioni, imprecazioni, devozioni, anticipando e ripercorrendo anche le imprese che ciascuno sarebbe stato chiamato a vivere.

«Su tutto il racconto – si legge nelle note di presentazione dello spettacolo scritto da David Conati e Francesco Facciolli che firma anche la regia per la produzione di Arturo Morano & Vincenzo Fazio per Art Show – aleggia lo “spirito degli anni 80”, che compare, a sorpresa a ricordare com’era la situazione generale, sociale, politica del nostro Paese. Attraverso aneddoti, curiosità, pezzi di storia racconteremo a chi c’era e a chi non l’ha vissuto, quel periodo denso di sogni e aspettative e cosa è rimasto dopo, di tutti quei sogni. Parlando delle partite della nazionale di Calcio e dell’ascesa di Paolo Rossi, racconteremo anche l’ascesa dei veri protagonisti di questa storia: noi, noi che eravamo lì sotto lo sguardo benevolo di quello Spirito degli Anni ‘80 che ci ha accompagnato per un intero decennio».

Porto Recanati Festival-Estate 2022 si chiude sabato 13 agosto con la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dalla bacchetta di David Crescenzi con solisti il tenore Alessandro Fiocchetti e il soprano Rasha Talaat.

Informazioni biglietti e prevendite IAT Porto Recanati, tel. 071/9799084 e AMAT tel. 071/2072439. Inizio ore 21.30