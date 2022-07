Tappa a Sarnano per la campionessa di mountain bike Giulia Rinaldoni Tre i titoli nazionali da lei vinti

Mattinata sarnanese per la tre volte campionessa italiana di mountain bike Giulia Rinaldoni di Montelupone.

Fresca del titolo tricolore Allievi nella disciplina olimpica del Cross Country conquistato pochissimi giorni fa in Piemonte, che va ad aggiungersi ai titoli conquistati il 17 e 24 giugno nelle specialità “short track” ed “eliminator”, la giovane atleta della Polisportiva Morrovallese ha approfittato della bella giornata estiva per un giro nello splendido circondario sarnanese insieme a Matteo Petetta, maestro di sci e istruttore accompagnatore bike.

Non poteva mancare, ovviamente, una tappa con foto di rito alle cascatelle.

Una stagione d’oro per la promessa italiana del fuoristrada femminile che ora si appresta a partecipare ai Campionati Europei in programma in Svizzera il prossimo mese di agosto.

da: Comune di Sarnano