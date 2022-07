Pronta ad aprirsi la nuova edizione del Mood Festival a Tolentino Venerdì 15 e sabato 16 luglio

Venerdì 15 e sabato 16 Luglio torna a Tolentino il Mood Festival, main event del collettivo Demood, l’ambizioso progetto 100% marchigiano che porta tra le colline delle Marche le atmosfere ricercate dei più grandi festival europei di musica elettronica.

I biglietti sono già in vendita online sulla piattaforma DICE e la risposta del pubblico sta già arrivando calorosa da ogni parte d’Italia ma anche dall’Olanda, dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dal resto d’Europa. Grande eccitazione quindi per il collettivo Demood che si appresta a firmare un’altra travolgente edizione del Mood Festival.

Dopo il difficile stop imposto dalla pandemia, gli organizzatori, tra cui spicca il Dj/ Producer e fondatore Riccardo Prosperi, non vedono l’ora di calcare di nuovo il dancefloor con una lineup internazionale ed effetti speciali mai visti prima. La splendida cornice del Castello della Rancia di Tolentino (MC), tornerà ad animarsi con sound e istallazioni di ultima generazione studiate nei minimi dettagli, per dare seguito a un evento che ha visto la luce per la prima volta nel 2015.

Il collettivo Demood ha creato infatti una due giorni di altissima qualità con grandiosi stage, scenografie, audio, visual, ledwall, strip led, laser e scenografie dal sapore europeo.

Le serate di venerdì e sabato sono pensate su due cornici diverse del Castello della Rancia, una più suggestiva dell’altra. “Ogni anno sono sempre più numerose le presenze – dice il founder Riccardo Prosperi – con appassionati di musica e clubbers che arrivano non solo da tutta Italia, ma anche da varie parti d’Europa. Dopo il periodo buio per tutto il comparto della musica e dello spettacolo in generale, quest’anno non nascondiamo una grandissima emozione e non vediamo l’ora di poter condividere con tutti voi le due serate del Mood Festival al Castello della Rancia”.

La line up di quest’anno vanta nomi nazionali e internazionali che non passano inosservati come Adiel, Bawrut, Filippo Del Moro, Matisa, Riccardo Prosperi, Simone De Kunovich e William Djoko.

Sveliamo le eccezionali lineup che infiammeranno il Castello della Rancia per i due giorni del Mood Festival:

15 JULY 2022

22:00 – 00:00 FILIPPO DEL MORO / 00:00 – 02:00 BAWRUT / 02:00 – 03:30 MATISA / 03:30 – END RICCARDO PROSPERI

16 JULY 2022

22:00 – 00:00 FILIPPO DEL MORO / 00:00 – 02:00 SIMONE DE KUNOVICH / 02:00 – 03:30 WILLIAM DJOKO / 03:30 – END ADIEL

Per la prima volta, l’Area Food sarà curata in esclusiva da Spacedelicious, celebre brand creato dal performer gourmet Maurizio Tentella. E le novità non finiscono qui perché un’altra realtà marchigiana, che si è fatta conoscere a livello europeo, sarà partner ufficiale del Mood Festival: Gingarby. Un gin di straordinaria qualità che rappresenta un’eccellenza del territorio marchigiano, premiato anche ai London Gin Master 2022 con la Medaglia d’Oro per il suo “First Love”.

Per scoprire tutti i dettagli del programma del Mood Festival è possibile seguire le pagine social del collettivo Demood e del suo main event, ovvero il Mood Festival, oppure i siti www.demood.it e www.moodfestival.it.

I biglietti sono ancora acquistabili online su www.dice.fm fino alle ore 23:59 del 14 luglio e all’ingresso del Castello della Rancia, durante le serate del 15 e il 16 luglio.

Appena arrivati, una big surprise super luminosa renderà l’ingresso al Mood Festival ancora più scenografico, accompagnando i clubbers lungo la strada che conduce direttamente alla due giorni più fiammante dell’anno.

“Stiamo lavorando duramente da mesi – conclude Riccardo Prosperi – per creare un spettacolo sempre più visionario e travolgente. L’enorme risposta del pubblico che sta arrivando da tutta Europa, riempiendo hotel della zona e strutture ricettive, ci rende fieri e orgogliosi del nostro lavoro e del territorio che ci ospita. Dopo due anni d’incertezze non abbiamo smesso un attimo di credere in questo progetto e oggi siamo più carichi che mai”.