Lonely Planet dedica una guida turistica alla Marca Maceratese L'opera è disponibile gratuitamente in formato digitale

Lonely Planet torna a valorizzare la regione Marche con una guida turistica interamente dedicata alla Marca Maceratese. Dopo la classifica “Best in Travel 2020”, che ha visto la nostra regione al secondo posto nella lista delle destinazioni più suggestive al mondo, la guida più letta dedica un focus ai 55 comuni del Protocollo che vede capofila il Comune di Macerata.

Il prodotto interamente dedicato al territorio di MaMa è frutto di un intenso lavoro iniziato a marzo, in piena fase di emergenza sanitaria, quando gli amministratori della provincia, coordinati dall’Assessorato al Turismo del Comune di Macerata, si sono incontrati online per programmare attività e azioni concrete volte a promuovere, rafforzare e comunicare su scala nazionale e internazionale il brand MaMa e la ricca offerta turistica fornita dalla rete territoriale.

«Un risultato concreto e di sicuro prestigio – commenta l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi – che dà speranza al nostro territorio e agli amministratori con cui abbiamo condiviso le linee progettuali sin dalla fase più acuta dell’emergenza pandemica, convinti che fosse quello il momento per guardare avanti e investire sul futuro. Siamo consapevoli che la valorizzazione e la promozione della nostra Regione possa avvenire solo uniti in distretti omogenei e dall’identità riconoscibile; un’identità che oggi viene raccontata e diffusa in tutto il mondo proprio dalla più famosa delle guide di viaggio».

La guida, scaricabile gratuitamente (https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/mama), attraversa i 55 comuni di MaMa con approfondimenti sugli incredibili tesori che ognuno nasconde. Dalle colline, al mare e alla montagna, dai festival che ogni anno animano le città, alle curiosità, leggende e piatti tipici del territorio: un racconto dettagliato, ricco di arte, storia e cultura e allo stesso tempo intrigante, accompagnato da immagini suggestive che danno al lettore un’anteprima delle meraviglie che si possono scoprire attraverso diversi itinerari tematici.

La nuova guida turistica sarà ufficialmente presentata nel corso di un evento interamente dedicato a MaMa, in programma alla fine di dicembre al Teatro Lauro Rossi, alla presenza dei sindaci e dei vertici della Regione Marche.