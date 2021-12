Aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali di Macerata Le domande dovranno essere presentate entro il 5 gennaio

Al via le iscrizioni per la frequenza dei nidi d’infanzia comunali per i bambini nati tra il 15 giugno e il 31 dicembre 2021. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 5 gennaio 2022 utilizzando l’apposito modello che può essere richiesto all’ufficio Scuola, piazza Vittorio Veneto, 2 o scaricato dal sito www.comune.macerata.it. La domanda può essere inviata per e mail all’indirizzo ufficioscuola@comune.macerata.it o in presenza, all’ufficio Scuola, su appuntamento, nei giorni di apertura al pubblico che sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Le strutture che hanno posti disponibili sono: “Topolino” in via Cassiano da Fabriano, “Aquilone” in via Eustacchio, “Arcobaleno” in via Gasparri, “Gian Burrasca” in contrada Vallebona nella Facoltà di Scienze della Formazione ed Educazione, “Mi e Ma” in via Tibaldi (gestione affidata alla Coop. Mi e Ma) e “Villa Cozza” in via Beniamino Gigli (gestione affidata alla IRCR).

Requisiti per l’ammissione sono l’età del bambino compresa tra tre mesi e tre anni – per casi di particolare gravità può essere consentita l’ammissione prima del compimento del terzo mese di età – e la residenza nel Comune di Macerata. In caso di ammissione, l’assegnazione del nido è effettuata secondo le effettive disponibilità delle strutture e le eventuali preferenze segnalate in domanda dal richiedente hanno valore puramente indicativo.

Info: tel. 0733/256453, 0733/256534, 0733/256384; e-mail ufficioscuola@comune.macerata.it.