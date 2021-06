Torna l’appuntamento con i Trekking Urbani promossi dal Comune di Macerata Due gli eventi in programma il 5 e il 12 giugno, entrambi con partenza dal Parco di Fontescodella

Sabato 5 e 12 giugno tornano i Trekking Urbani organizzati dal Comune di Macerata tramite il Centro di Educazione Ambientale Parco di Fontescodella nella cornice dell’iniziativa Regione Marche Sostenibile – Giugno in Natura, grazie al sostegno economico del Ministero per la transizione ecologica ed al coordinamento della Regione Marche.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla strategia regionale dello sviluppo sostenibile. L’agenda 2030 vuole portarci sulla buona strada. Informazione, sensibilizzazione sulla sostenibilità sono il motore degli obiettivi che si intendono raggiungere. Tutti i CEA della Regione Marche sono coinvolti in eventi per favorire la vita all’aria aperta e alle esperienze di sostenibilità per tutto il mese di giugno.

“Il turismo lento, la sostenibilità, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale della Città aderiscono perfettamente alle misure del nuovo piano regionale del Turismo che detta la linea della collaborazione con Regione Marche” afferma l’assessore allo Sport e al Turismo Riccardo Sacchi “Ringrazio il Cea Fontescodella e quanti collaborano alla realizzazione di questa iniziativa che interesserà due weekend di giugno, dimostrando ancora una volta che Macerata sa esprimere, attraverso i suoi attori, un’attenzione e una competenza su tematiche centrali. Capacità, attori ed eventi che sosteniamo con convinzione con lo sguardo dritto verso il 2022 anno di Macerata Città Europea dello Sport”.

Per i Trekking urbani verranno effettuati tre differenti itinerari tematici per conoscere meglio il nostro territorio e scoprire insieme i segreti della città di Macerata:

Le fonti storiche, misteriosi monumenti di altri tempi che hanno scandito la quotidianità dei maceratesi. Il trekking sarà condotto da una guida ambientale escursionistica e da una guida turistica. In questo trekking la parte naturalistica sarà destinata allo studio del paesaggio e del territorio delle colline maceratesi, con cenni sulla flora e la fauna urbana che possiamo trovare in questo territorio.

Le aree verdi urbane dell’ex Manicomio, di Villa Lauri e del Sasso d’Italia ed il loro patrimonio arboreo. In questo itinerario si prevede anche la visita all’Ecomuseo delle Case di Terra di Villa Ficana e la sua mostra all’aperto “TIERRA REVIVIDA”. Il trekking sarà condotto da una guida ambientale escursionistica, la visita all’Ecomuseo di Villa Ficana sarà condotta dagli operatori museali dell’associazione Gruca onlus.

Alla scoperta della biodiversità animale: l’avifauna urbana. Il trekking sarà realizzato dall’associazione Ornitologi marchigiani e prevede una passeggiata intorno alle mura con soste per osservazione del rondone e di altre specie di uccelli nidificanti e migratori.

Gli appuntamenti sono dedicati a grandi e piccoli. Un buon paio di scarpe sarà l’unica cosa che occorre per partire alla scoperta della nostra città e ci farà comprendere che in fondo per essere veramente felici non bisogna andare troppo lontano.

La biodiversità è un argomento che abbiamo molto a cuore.” afferma l’assessore all’Ambiente Laura Laviano “Se si pensa all’etimologia della parola, in cui bios dal greco significa vita e diversitas dal latino significa diversità, se ne capisce l’importanza. La biodiversità nelle nostre città sta scomparendo, principalmente a causa delle azioni scellerate dell’uomo, dell’inquinamento e del cambiamento climatico. La scomparsa di una specie, sia essa animale che vegetale,può avere un impatto molto grave. Un esempio potrebbe essere la scomparsa dei rondoni e l’aumento smisurato dei piccioni. Ho avviato un confronto con una esponente dell’Associazione Ornitologi Marchigiani. Sono certa che in collaborazione con il CEA potremmo dare vita a progetti mirati per la salvaguardia della biodiversità”.

Tutti i trekking urbani partiranno dal piazzale del CEA all’interno del Parco di Fontescodella.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria via mail al seguente indirizzo ceamacerata@risorsecoop.it.

Questo il programma:

Sabato 5 giugno

ore 17 Le fonti storiche di Macerata. Una passeggiata alla scoperta dell’importanza che hanno avuto le fonti presenti in città

ore 17.30 A spasso per il verde della città. Visita guidata alle aree verde dell’ex manicomio, di villa Lauri, dell’Ecomuseo di Villa Ficana e del Sasso d’Italia

Sabato 12 giugno

ore 10 A spasso per il verde della città

ore 17 Le fonti storiche di Macerata

ore 17.30 Alla scoperta dell’avifauna urbana. Grazie all’associazione Ornitologi Marchigiani percorso alla scoperta dei segreti del rondone e di altre specie di uccelli.