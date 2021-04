Anziana in ospedale dopo essere stata investita da un’auto a Civitanova Marche La donna, che non verserebbe in condizioni particolarmente gravi, è stata travolta lungo corso Umberto I

Investimento lungo le strade del centro di Civitanova Marche nella mattinata di giovedì 15 aprile: a farne le spese è stata una donna di circa 70 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco dopo le ore 9.00 l’anziana avrebbe tentato di attraversare a piedi corso Umberto I, finendo però rovinosamente a terra dopo essere stata travolta da un’automobile.

La vittima dell’investimento, rimasta cosciente per l’intera durata dei soccorsi nei suoi confronti, è stata raggiunta sul luogo dell’incidente dai sanitari del 118, che dopo averle prestato le prime cure l’hanno condotta presso l’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso: le condizioni di salute della donna non desterebbero particolari preoccupazioni.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia Locale.