San Severino, giovane tenta di spacciarsi per il fratello gemello: denunciato In estate il ragazzo aveva già ricevuto un foglio di via dopo essere stato trovato in possesso di stupefacenti

Un giovane di 20 anni è stato denunciato sabato 31 ottobre dai Carabinieri di San Severino Marche per aver fornito loro false indicazioni riguardo le proprie generalità.

Durante l’estate scorsa il ragazzo, residente in provincia di Ancona, era stato colpito da un foglio di via in quanto sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti. Fermato nuovamente dai militari nella mattinata di sabato, egli ha dichiarato di essere il fratello gemello del giovane già finito nei guai, tanto da sfoderare addirittura il relativo documento d’identità.

Per tutta risposta, i Carabinieri hanno sottoposto il 20enne all’esame delle impronte digitali, le quali lo hanno identificato come il giovane già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è così scattata una denuncia per le false informazioni fornite alle forze dell’ordine e una segnalazione per il mancato rispetto del provvedimento già emesso a suo carico.