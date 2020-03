Discussione della tesi online per i laureandi dell’Università di Camerino Trentadue gli studenti della Scuola di Architettura e Design che hanno "affrontato" le rispettive commissioni

Anche alla Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino con sede ad Ascoli Piceno non si fermano le sedute di laurea: al tempo del coronavirus, infatti, la laurea è online.

E’ in modalità telematica, attraverso il sistema di videoconferenza Cisco Webex attivato da Unicam per far fronte alle difficoltà causate dal sisma del 2016 ed ora reso disponibile per tutte le sedi ed i corsi di laurea dell’Ateneo, che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 11 marzo la seduta di laurea per 32 laureande e laureandi dei corsi di laurea in Scienze dell’Architettura ed in Disegno Industriale ed Ambientale.

Collegati da casa, dai loro alloggi, da molte regioni d’Italia, hanno così potuto discutere le loro tesi di laurea ed essere proclamati dottoresse e dottori dalle Commissioni appositamente costituite.

“In pochissimo tempo, grazie all’ausilio delle infrastrutture informatiche che già Unicam ha in dotazione, lavorando incessantemente, in ottemperanza alle normative del Governo ed alle indicazioni del Ministro Manfredi – ha sottolineato il Rettore Pettinari – siamo riusciti a dare alle nostre studentesse ed ai nostri studenti, nei giorni scorsi per i corsi di laurea della Scuola del Farmaco e dei prodotti della Salute ed oggi per quelli della Scuola di Architettura e Design, l’opportunità di conseguire il titolo di studio, senza dover aspettare ancora e creare ulteriori disagi. Chiedo a tutti loro di interpretare questo periodo come una diversa modalità di usufruire dei servizi e delle attività didattiche che Unicam non ha mai smesso di erogare: la salute, il benessere e la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti sono la nostra priorità, sempre. Voi siete il presente del nostro futuro: proseguiamo insieme a lavorare, affinché possa essere bellissimo. E sarà così”.

“Vista l’eccezionalità del momento, ho chiesto a tutti, docenti, studenti e personale tecnico ed Amministrativo della Scuola – ha aggiunto il Direttore della Scuola di Architettura e Design prof. Giuseppe Losco – la massima collaborazione e con orgoglio posso dire che così è stato e siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato. Nella speranza di riuscire a tornare al più presto alla normalità, sottolineo che le lezioni per i corsi di laurea della nostra Scuola avranno avvio esclusivamente in modalità il prossimo 16 marzo”.

