Corridonia: operaio cade da un camion e batte la testa, è grave L'infortunio sul lavoro si è verificato mentre l'uomo stava scaricando i rifiuti contenuti all'interno del mezzo pesante

Grave incidente sul lavoro a Corridonia nella mattinata di lunedì 1 ottobre: un operaio di 60 anni di origini laziali è infatti rimasto ferito in maniera molto seria a seguito di una caduta da circa quattro metri d’altezza.

Il fatto ha avuto luogo poco dopo le ore 10.00 presso l’azienda “Ecologica Marche“. Durante le procedure di scarico di un camion contenente spazzatura, il 60enne avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio per cause non ancora pienamente chiarite, cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa.

Immediati i soccorsi nei confronti dell’uomo, il quale è stato dapprima affidato alle cure del personale sanitario del 118, per poi essere trasferito in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona, struttura dov’è arrivato in codice rosso.