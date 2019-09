San Severino, tutto esaurito per la serata a favore del reparto di Oncologia dell’ospedale L'evento avrà luogo nella serata di giovedì 5 settembre presso il Castello al Monte

49 Letture Cronaca

Sold out per la serata a scopo benefico a favore del reparto di Oncologia dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” di San Severino Marche e che, per volontà degli organizzatori, è stata pensata anche per valorizzare i tesori nascosti settempedani.

Nata da un’idea dell’imprenditore Giovanni Domizi l’iniziativa, che si terrà domani sera (giovedì 5 settembre) nello straordinario scenario della Fonte delle Sette cannelle a Castello al Monte, è patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con la Pro loco. Durante la serata si esibiranno anche alcuni giovani artisti settempedani.