Latitante pakistano di 30 anni rintracciato e arrestato a Porto Recanati L'uomo, ora recluso nel carcere di Ancona, aveva cercato rifugio in un appartamento dell'Hotel House

Nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto i Carabinieri di Civitanova Marche hanno rintracciato presso l’Hotel House di Porto Recanati un latitante pakistano di 30 anni, conosciuto per numerosi precedenti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, residente a Terni, era già stato interessato da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per via dei ripetuti reati messi a segno in provincia di Macerata.

Intorno alle ore 3.00 i militari lo hanno sorpreso all’interno di un’appartamento del noto condominio, appartamento intestato a un altro pregiudicato già tratto in arresto in precedenza: in sua compagnia vi era un suo connazionale, anch’esso già noto alle forze dell’ordine per i medesimi motivi, per il quale è scattato il trasferimento in un centro di espulsione in quanto irregolare sul territorio italiano.

Il 30enne è stato invece arrestato per poi essere condotto presso il carcere anconetano di Montacuto.