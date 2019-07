Prende il via con “Ringraziénne ‘Ddio” la rassegna di teatro dialettale “Macerata e dintorni” La commedia andrà in scena alle ore 21.30 di venerdì 5 luglio presso la Terrazza dei Popoli

“Ringraziénne ‘Ddio” sarà la commedia che andrà in scena domani venerdì 5 luglio, alle ore 21.30, alla Terrazza dei Popoli nell’ambito della 32^ Rassegna dialettale “Macerata e dintorni” organizzata dal Teatro Avis e dalla Uilt Marche e inserita nel cartellone di Macerata d’Estate 2019. La città va in scena promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata in sinergia con le associazioni cittadine.

La Compagnia Teatrale “Fabiano Valenti” di Treia presenterà una commedia di Fabio Macedoni con la regia di Francesco Facciolli. “Ringraziénne ‘Ddio” è una commedia ricca di leggerezza e di riflessioni. Una storia che nasconde, dietro una bonomia che pervade il racconto, una evidente fede riposta nei santi, e, secondo un giudizio tutto terreno, apparentemente non corrisposta nella realtà quotidiana. Ma si sa, la dimesione spirituale corre su un altro binario rispetto a quella temporale, e, fatalmente, non si incontrano mai; le pochissime volte che si avvicinano è per qualcosa di imprevisto, come l’essere ammessi seppur oniricamente in Paradiso. Le scene sono di Marco Facciolli e i costumi di Scilla Sticchi.

Il costo dei biglietti per assistere allo spettacolo è di 4 euro con una riduzione a 2 euro per pensionati e ragazzi.