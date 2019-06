Cinema, danza e spettacoli: presentati gli eventi estivi in programma a Civitanova Diverse le iniziative previste, tra cui un ricco calendario di programmazioni cinematografiche

L’Azienda dei Teatri di Civitanova Marche presenta le novità dell’estate. “Veniamo da una stagione teatrale piena di successi e partita al meglio grazie al record di abbonamenti stagionali registrati – afferma il presidente Aldo Santori in conferenza stampa alla presenza della vice presidente Michela Gattafoni, della direttrice Cristina Gentili e della consigliera Roberta Aggarbati-. Abbiamo ospitato il musical dei Queen We Will Rock You, la cui tournée è partita proprio da qui e abbiamo organizzato anche lo spettacolo Notre Dame de Paris che ci ha permesso di raccogliere 4.850 euro, donati all’ANT. Cito la rassegna Wall movie, Catarifrangenze, l’arte al cinema, le dirette dal Royal Opera House: un’attività costante e molto apprezzata dal pubblico. Sulle attività dei Festival estivi come la festa del patrono, i fuochi, Civitanova Danza, Rive, Vita Vita, Popsophia siamo in fase di definizione del programma e il contributo dovrebbe essere in linea con quello dello scorso anno”.

L’Azienda ha aderito alla campagna delle Associazioni ANEC-ANEM-ANICA per promuovere l’offerta estiva nelle sale cinematografiche, Estate al cinema. “Il Cecchetti rimarrà sempre aperto – dichiara la vice presidente Gattafoni -, sette giorni su sette, con un unico spettacolo alle 21.15 nei feriali e un doppio appuntamento nei festivi, sempre con prime visioni. Poi dal 21 agosto tornerà attivo il Rossini con il nuovo film de Il Re Leone, live-action diretto da Jon Favreau e incentrato sulle avventure di Simba.

Dal 25 giugno, altra novità: parte la rassegna Civitanova Danza al cinema. Sette pellicole che accompagnano la stagione di danza fino al 7 agosto, da non perdere Nureyev, The White crow (dal 27 giugno al 3 luglio) e Dancer (23 e 24 luglio) che vedono protagonisti la star Sergei Polunin che torna a Civitanova Danza, dopo la sua esibizione del 2008”.

Infine un percorso espositivo in tema con la danza. Gli scatti moderni di Manuel Cafini dialogano con quelli antichi gentilmente concessi dalla Fototeca Comunale, nel foyer del Teatro Rossini. Grazie alla collaborazione della Fototeca con il presidente onorario Primo Recchioni e il componente del CdA Umberto Polizio sono stati selezionati degli scatti dell’epoca di Cecchetti, foto che hanno girato il mondo in più mostre, 35 anni fa.

“Il mio legame con Civitanova Danza – conclude Cafini – è iniziato nel 2008. Grazie a questo lavoro ho trovato uno stile legato al movimento e ai tempi lunghi. Da qui è partito il mio studio sulla tecnica e per arrivare a questi risultati ho deciso di assistere a tutte le prove di ogni balletto, con cronometro alla mano, alla ricerca del momento esatto in cui fare lo scatto”. Per le sue foto, Cafini ha ottenuto anche riconoscimenti internazionali, tra cui quello della Photografic Society of America (PSA).

da: Teatri di Civitanova