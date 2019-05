Notte dei Musei, successo per il concerto in programma a Civitanova Marche Presso la sala Ciarrocchi della Pinacoteca "Moretti" si sono esibiti quattro pianisti del Conservatorio di Fermo

Ha avuto molto interesse la giornata in musica promossa dall’Azienda dei Teatri per la Notte dei Musei 2019. Il pubblico ha affollato la sala Ciarrocchi della Pinacoteca civica “M. Moretti” di Civitanova Alta, dove si sono esibiti al pianoforte Eleonora Fazzini, Lucia e Giorgia Nicolini, Federico Tartabini, musicisti del Conservatorio di Fermo.

Il concerto è stato presentato da Francesca Iacopini e per i presenti c’è stata la possibilità di visitare la mostra Risonanze. Braque e Chagall a Civitanova, prorogata appositamente per la Notte dei Musei. Guidato dalla direttrice della Pinacoteca, Enrica Bruni, il pubblico ha potuto apprezzare accanto alle opere del ‘900 italiano, per questa ultima giornata di esposizione, “Le bouquet d’arums”, un olio di Georges Braque del 1945 e “Les deux bouquets” di Marc Chagall, gouache del 1974.

L’iniziativa Notte dei Musei 2019 rientrava nella XI edizione del Grand Tour Musei, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche con il MiBAC – Polo Museale delle Marche, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia ed il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura.

da: Teatri di Civitanova