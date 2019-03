Porto Recanati, sorpreso in auto con 300 grammi di cocaina: arrestato 53enne pakistano Accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, l'uomo si trova ora recluso nel carcere anconetano di Montacuto

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo i Carabinieri dei distaccamenti di Civitanova Marche e Porto Recanati hanno tratto in arresto un 53enne pakistano residente presso il noto Hotel House in quanto trovato in possesso di una vasto quantitativo di cocaina.

L’uomo è stato fermato al volante della propria Opel Corsa a poca distanza dal casello autostradale di Porto Recanati: il suo vistoso nervosismo ha indotto i militari a perquisire a fondo la sua automobile, da dove sono poi saltati fuori ben 301 grammi di “polvere bianca”.

Sebbene i successivi accertamenti condotti presso l’abitazione del 53enne non abbiano permesso di rinvenire ulteriore droga, per l’uomo si sono ugualmente aperte le porte del carcere anconetano di Montacuto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.