Rubò due cellulari, arrestato a Civitanova Marche l’autore di due rapine A finire in carcere è stato un 30enne di nazionalità senegalese, già responsabile in passato di reati simili

Al termine di indagini serrate portate avanti dal dicembre dello scorso anno, nel pomeriggio di giovedì 1 novembre i Carabinieri di Civitanova Marche hanno tratto in arresto un 30enne responsabile di due rapine.

Il giovane, di nazionalità senegalese e già noto alle forze dell’ordine a causa di precedenti analoghi, tra il 26 e il 28 dicembre del 2017 aveva messo a segno due colpi ai danni di altrettante vittime: il primo episodio aveva visto coinvolta una donna al sesto mese di gravidanza, derubata del telefono cellulare mentre stava passeggiando lungo corso Matteotti; la seconda rapina era invece avvenuta sul lungomare, dove un donna di origini cinesi era stata colpita violentemente alla schiena e alle spalle in modo tale da indurla a lasciare una pochette contenente il proprio cellulare.

Per mesi i militari hanno raccolto informazioni sull’autore dei due reati, risalendo infine alla sua identità: per il 30enne, conosciuto come “Balotelli” per la somiglianza all’attaccante della Nazionale di calcio, si sono infine aperte le porte del carcere anconetano di Montacuto.