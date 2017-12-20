Civitanova Marche, 25enne in manette per spaccio La Guardia di Finanza lo ha sorpreso con 75 grammi di hashish

Scattate le manette nei giorni scorsi per un 25enne di nazionalità tunisina, fermato dalla Guardia di Finanza in occasione di controlli antidroga effettuati sul lungomare di Civitanova Marche.

Quando si è reso conto della presenza di un’unità cinofila delle Fiamme Gialle, il giovane è corso improvvisamente in mare, gettandosi in acqua e tentando di disfarsi di un borsello che aveva con sé.

Una volta bloccato dalle forze dell’ordine, il 25enne è stato trovato in possesso di 75 grammi di hashish, 1.145 euro in contanti e un bilancino di precisione. Inevitabile a quel punto il suo arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.