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Tolentino, anziana investita da un’auto in piazza della Libertà

In ospedale sia lei che la conducente del mezzo

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Cronaca
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Incidente in piazza della Libertà a Tolentino

Questa mattina alle ore 10.00 circa, in piazza della Libertà, lato Palazzo Sangallo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Tolentino un’auto Fiat Punto condotta da una donna F.I. di 47 anni di Tolentino, investiva la signora S. G. di 89 anni residente a San Severino Marche.

Sono intervenute sul luogo dell’incidente due autombulanze del 118.

Infatti è stata prontamente soccorsa la donna caduta a terra che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata mentre la seconda ambulanza ha assistito la conducente dell’auto in evidente stato di agitazione per l’incidente.

Rilievi e indagini da parte della Polizia Locale.

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